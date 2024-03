Pierli e Valandro più veloci al traguardo di Pomposa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una domenica tipicamente primaverile ha fatto da cornice a ‘la corrida degli scariolanti, nella suggestiva area dell’abbazia di, organizzata dalla Polisportiva Doro, in collaborazione con Uisp comitato di Ferrara e il patrocinio del Comune di Codigoro assessorato allo sport. La manifestazione è giunta alla ventiduesima edizione e domenica ha richiamato complessivamente 500 partecipanti. Il programma della mattina è iniziato con il ritrovo dei partecipanti nel parco dell’abbazia di. Le prime partenze sono state quelle delle gare giovanili, categoria primi passi sulla distanza dei 500 metri, a seguire mini podistica sulle distanze dei 1000 e 1500 metri. Al termine al via la gara competitiva per una distanza di 9,6 km, contestualmente è partita anche la camminata non competitiva lungo un percorso di 5 km. Il percorso molto impegnato si è ...