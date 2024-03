Picchiava e minacciava di morte la compagna perché non voleva convertirsi all’Islam | arrestato a Portici un 29enne – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) «O ti convertio ti ammazzo» diceva alla sua19enne unoriginario del Sudan,all’alba di oggi adai carabinieri. Avvertiti da un militare dell’esercito italiano, i carabinieri hanno raggiunto la ragazza, cristiana protestante e originaria dell’Etiopia, che era ospitata in una struttura religiosa. I militari hanno trovato la ragazza in lacrime, con il volto tumefatto e ferite anche sulle braccia, dopo le numerose aggressioni subite. Ancora lì a pochi metri c’era l’uomo, Habiballa Lazim Abdalla Mudawi, che nonostante la presenza dei carabinieri ha anche mimato il gesto di volerle di tagliare le gola. La ragazza è stata portata in ospedale a Torre del Greco, dove è stata curata per le ferite con una prognosi di dieci giorni. Al sostituto procuratore di ...