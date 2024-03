Picchiato per aver chiesto di tenere il pitbull al guinzaglio | “È stata una scena da Far West | una follia”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prato, 25 marzo 2024 – Haal padrone di undi mettere ilal cane ma, in tutta risposta, è stato aggredito ein mezzo a decine di passanti. La brutta disavventura è toccata ieri mattina, intorno alle 11, a un avvocato pratese di 46 anni che ha riportato dieci giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto tra via Magnolfi, in pieno centro storico a Prato, piazza Duomo e corso Mazzoni, zona molto frequentata da famiglie con bambini la domenica mattina. "Stavo camminando in via Magnolfi quando ho notato quest’uomo, che avevo già visto altre volte, con due bambini piccoli che teneva ilsenza– ha raccontato l’avvocato – Quasi a battuta gli ho detto che sarebbe stato meglio se metteva ilal cane perché qualcuno ...