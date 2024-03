Piazza de Nicola | danneggia una volante con una mazza chiodata | arrestato

(Di lunedì 25 marzo 2024)Deunacon unaun 25enne dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un soggetto che, con unadi legno, era intento a colpire lo specchietto di unaparcheggiatandola.Gli operatori, prontamente intervenuti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno disarmato e bloccato il predetto.Per tali motivi, l’indagato, un 25enne originario di Palma Campania, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale emento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione. Se ti va lascia un like ...

Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano non dimentica il maestro Marcello Colasurdo . La Candelora edizione 2024 è stata interamente dedicata cantautore scomparso lo scorso luglio. La comunità ai ... (anteprima24)

Una tammorra gigante con il volto di Marcello Colasurdo nel piazzale della Funicolare di Montevergine , a Mercogliano, per ricordare il re della tammurriata.Continua a leggere (fanpage)

Procuratore Sebastiano Ardita: Il regime delle celle aperte ha consegnato le prigioni ai boss - Procuratore Sebastiano Ardita: Il regime delle celle aperte ha consegnato le prigioni ai boss Droga, armi e telefonini che entrano ...poliziapenitenziaria

Rimonta incredibile Allianz Milano, si va a gara 5 mercoledì - (mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2024 – Milano porta la sfida dei quarti di finale playoff a gara 5. Lo fa dopo una partita tanto per cambiare bella e vibrante, in equilibrio quasi assoluto per q ...mi-lorenteggio

A Dio, don Antonio. Nell’amore alla Madonna la forza contro ogni crisi: il piccolo miracolo - Don Antonio Pellegrino, è risaputo, non era certo un uomo di poche parole. Ha voluto spesso condividere tanti episodi della sua vita, ed in questo giorno così triste è bello ricordare come nell’affida ...portalecce