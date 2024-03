Pescate | rimosse quattro auto prive di assicurazione | “Alcune erano autentici rottami”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Come annunciato nei giorni scorsi, stamattina sono statee sequestrate dalla polizia locale dimobili parcheggiate senza, su ordine del sindaco Dante De Capitani, presente alle operazioni. “Tutte le– spiega -parcheggiate su aree private ma aperte al pubblico e quindi in base alla nuova normativa necessitavano di essere assicurate. Tre di queste,state abbandonate in una traversa di via Promessi Sposi in località Pescalina, frazione dove solo alcuni giorni fagià statetrevetture in parcheggi pubblici”. L’altra ...