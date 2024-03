Pesaro 2024 | la locandina e la sigla del festival

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un inno d'amore all'arte e alla magia del cinema per unin continua evoluzione in occasione dell'edizione numero 60. La FondazioneNuovo Cinema è orgogliosa di presentare il manifesto e ladella 60esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma adal 14 al 22 giugno, nell'anno in cui la città è protagonista in Italia e nel mondo come Capitale Italiana della Cultura. In attesa di scoprire gli ospiti e il programma della nuova edizione delche quest'anno, in occasione della sua importante celebrazione, può contare anche su un giorno in più di programmazione, l'artista Gianluigi Toccafondo firma lae lache vogliono rappresentare l'anima di un ...