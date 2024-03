Perla | Greta e Letizia fantasticano su quello che vivranno dopo il GF ma vengono derise dal web | ecco cosa hanno immaginato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mancano sempre meno ore alla finale del GF, così cheVatiero,Rossetti ePetrisiniziato a pensare alla loro vitail reality condotto da Alfonso Signorini epoter fare insieme. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti è stata quella che si è preoccupata di più della loro attuale popolarità, dicendo che non possono più entrare come se nulla fosse in negozi e ristoranti, visto che verrebbero subito riconosciute. E così le altre due inquilinedettofare per evitare tutto ciò. Ma questo ha creato ilarità sui social, dato che i concorrenti sembrano avere nella casa una percezione diversa del sentimenti all’esterno. GF:Vatiero preoccupata dalla popolaritàVatiero si trovava ...