Perla e Greta convinte che verranno assalite dai fan da Zara | “Copriamoci | occhiali e cappelli”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo aver passato mesi chiuse nella casa del Grande Fratello, Letizia Petris,Vatiero eRossetti hanno iniziato a fantasticare sui primi giorni di libertà. Le tre gieffine ieri sera pensavano a cosa poter fare da domani a Roma. Letizia ha proposto un aperitivo: “Uscite da qui andiamo a fare un aperitivo e dopo pensiamo a dove andare a mangiare per cena“.però non ha gradito l’idea dell’amica: “Non mi piace questo piano. Secondo me è meglio andare a comprarci un bel vestito nel tardo pomeriggio, tornare in camera e poi prepararci per andare a cena tardi“.Vatiero avvisa le amiche: “Pensate di poter andare in giro tranquillamente?” Dopo la controproposta della Rossetti, la Vatiero ha sollevato il problema ‘fama post GF’ (cosa che preoccupava anche Anita Olivieri): “Ma il bello è che non capite. ...