Perde il controllo della motoslitta e precipita in una scarpata: muore un uomo, illesa una donna - Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una 69enne, alla guida del mezzo ha perso il controllo mentre stava facendo una curva stretta facendo precipitare lei e l'uomo che le stava ...fanpage

TORRICELLA - Giovane 29enne ha perso la vita in un incidente stradale - Nella notte scorsa, un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro un muro. Quando sul posto ...manduriaoggi