Percorso 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati I BANDI delle Università

(Di lunedì 25 marzo 2024) I Percorsi abilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023, rivolti aigià in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o altra classe di concorso o specializzazione sostegno possono partire. Il MUR ha ancora una volta specificato la natura dei percorsi e dato il via libera. I "ingabbiati" hanno adesso una possibilità per poter conseguire l'abilitazione, anche se bisognerà capire se i percorsi saranno per tutte le classi di concorso. L'articolo .

