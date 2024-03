Perché siamo così ossessionati dal ritorno di Alessandro Michele

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nelle ultime ore ha preso piede il rumor che vorrebbevicino al ruolo di direttore creativo di Valentino, prendendoil posto lasciato vacante da Pierpaolo Piccioli solamente pochi giorni fa. Come riportato da WWD, l’amministratore delegato di Mayhoola Rachid Mohamed Rachid già l’anno scorso aveva provato a convinceread accettare un altro ruolo, quello di direttore creativo di Walter Albini, senza trovare però un accordo sul progetto. Oggi, tolta qualsiasi forma di scaramanzia,da Valentino sembra qualcosa di più di una semplice voce di corridoio, iniziando ad assomigliare a tutti gli effetti a una notizia. Non una qualsiasi, ovviamente, ma quella che metterebbe definitivamente fine alla domanda che in questi mesi ha tormentato il ...

“ scusa rmi di cosa? E perché mai? Non ho detto nulla di offensivo”, non arretra Guillermo Mariotto , stilista di alta moda e giudice di “Ballando con le stelle“. Sabato pomeriggio su Rai1 con Mauro ... (ilfattoquotidiano)

"Sei grassa e tozza", Giulia Salemi replica all'hater: Detto questo, non potevo fare scelta migliore, perché Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore, ed io ho cercato di migliorare lui. La cosa bella è che ci siamo compensati'. ...

Gianluca Grignani ha problemi tecnici al concerto: la reazione del cantante: "Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non ... Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , ...