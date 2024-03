Perché Lindstrom non gioca mai?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Napoli sta vivendo una stagione che ne vale cinque. Sembra passata un’era storica da quando, in estate, Aurelio De Laurentiis annunciava l’ingaggio di Rudi Garcia. In questi mesi più o meno tutti hanno litigato con tutti, la valutazione su ognitore è cambiata di partita in partita; si sono alternati tre allenatori, con ambizioni, visioni del calcio e della vita profondamente diverse. Una sola cosa non è cambiata: Jespernon. Nelle ultime tre partite di campionato ha collezionato in totale 7 minuti. Contro Juventus, Torino e Inter Calzona lo ha fatto lungamente scaldare, per poi usare il suo prezioso contributo per qualche pallone strusciato per sbaglio. A San Siro ha toccato palla due volte. Al 94’, un minuto oltre la fine teorica del tempo, scatta oltre la metà campo con la fiducia ...