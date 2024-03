Perché il 25 marzo si celebra il Capodanno fiorentino?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 242024 - Ilcostituisce una delle festività ufficiali del Comune di Firenze e siil 25di ogni anno. L’origine di questa particolare collocazione risale al Medioevo quando il 25(giorno in cui la Chiesal’Annuncio dell’Incarnazione ricevuto dalla Vergine Maria, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù) fu assunto dalla città come inizio del calendario civile. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1 gennaio, ma Firenze continuò ostinatamente a considerare il 25come il suo, per quasi 2 secoli. Fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava ...