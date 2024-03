Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto | denunciati 18 ‘furbetti’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa, 25 marzo 2024 - In 18 avrebbero preso irregolarmente ildi, sottraendo allo Stato oltre 132mila euro. Le indagini della guardia di finanza di San Miniato, Pontedera e Volterra hanno riguardato le dichiarazioni sostitutive uniche legate all'ottenimento della misura di sostegno agli indigenti. I controlli hanno mostrato omissioni a livello di anagrafica e di, oltre al mancato possesso della residenza in Italia o a redditi dei conviventi nascosti. Alcuni di questi, ad esempio, lavoravano in bar, ristoranti o nell'edilizia. Una coppia di coniugi ha presentato un Isee separatoindicare l'uno ildell'altro, così da ottenere 18mila euro, di cui 6.500 già percepiti. Tutti i 18 sono statie le somme sono in corso di recupero da ...