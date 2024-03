Per vivere oltre i 100 | Mangia molto meno | le idee di un esperto italiano sull’invecchiamento

Tracy McCubbin, esperta in decluttering da due decenni, ha sposato un uomo descritto Come “molto disordinato ”. Hanno affrontato insieme le differenze, adottando strategie pratiche e mantenendo la ... (newsnosh)

Fedez torna a parlare delle sue condizioni di salute nelle storie su Instagram. Ai follower si mostra in una foto in palestra durante un allenamento e accompagna la scatto con una breve didascalia: ... (open.online)

Vi ricordate della graziosa libreria blu in cui Julia Roberts e Hugh Grant s’innamorano in Notting Hill o gli infiniti tetti dove si può ballare in Mary Poppins o ancora le atmosfere notturne e ... (dilei)