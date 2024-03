Per un bilocale bastano meno di quattrocento euro A Potenza e Campobasso gli affitti meno cari

(Di lunedì 25 marzo 2024) In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi unin affitto. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa, in cui vivono, e le altre 29,2% che fanno? In media sono in affitto. Segui su affaritaliani.it

Milano , 19 marzo 2024 – Affittare un bilocale a Milano ? Quasi impossibile per un single , ma anche in coppia non è facile. Il mercato delle grandi città non offre soluzioni sostenibili per chi ha un ... (ilgiorno)

Immobiliare.it, portale specializzato in analisi e data intelligence, ha condotto uno studio sul gap tra budget disponibile a persona o a coppia e cifra media richiesta per l'affitto di un bilocale . ... (tg24.sky)

Affitti sempre più cari in Europa: +41,5% negli ultimi dieci anni. Milano tra le più costose - In Europa prende quota il mercato dell’affitto. Anche in Italia, con il 26% delle famiglie che abitano in affitto, con il dato in crescita ...finanza

Affitti, per i single prendere casa è un'impresa. Ma non è Milano la più cara - A Firenze il prezzo medio mensile per un appartamento con due stanze è di 1.066 euro, ma il budget a disposizione di un single non supera i 480 euro ...affaritaliani

Immobiliare: a Roma +3 per cento locazioni in 2023 - Nella Capitale il canone medio al metro quadrato richiesto è superiore ai 250 euro, secondo un'indagine di Scenari Immobiliari e Abitare Co ...radiocolonna