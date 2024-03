Pensioni e dichiarazione dei redditi | ecco quando arriva il rimborso Irpef | Il calendario

(Di lunedì 25 marzo 2024) In genere i rimborsi o le trattenute vengono versati il mese successivo a quello nel quale il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dall'Agenzia delle entrate: i pensionati devono attendere almeno 30 giorni in più

