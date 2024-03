Pedersen fa il bis nella Gand-Wevelgem Pogacar cala il poker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’è un antidoto allo strapotere di Van der Poel: è Mads, danese di 28 anni, già campione del mondo. Allaè esemplare nel completare il grande lavoro della sua Lidl Trek per isolare e sfinire l’iridato olandese, scappando con lui e castiolo in volata. Per, già vincitore della classica belga nel 2020, è il settimo successo stagionale, oltre che un bel biglietto da visita per il Fiandre di domenica prossima. Alle spalle della coppia che va a giocarsi il successo negli ultimi 35 chilometri, è Meeus a vincere lo sprint degli inseguitori su Philipsen e un Jonathan Milan superbo nell’aiutare, decimo un generoso Trentin. E’ sempre domenica invece per Tadej: col giro di Catalogna già in tasca, sul circuito di Barcellona lo ...