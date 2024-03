Pecci | «Acerbi? Non possiamo fucilarlo! Poi si può anche scherzare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)scherza – a metà – sulla questione-Juan Jesus, in attesa della sentenza dopo le audizioni con la Procura Federale. L’ex calciatore lo ha fatto nel corso del programma La Domenica Sportiva su Rai 2. MEGLIO SDRAMMATIZZARE – Eraldosi diverte su alcune questioni discusse in casa Inter: «Steven Zhang sta giocando ai giochi dei quattro cantoni, inseguito dalle b. Per quello che riguarda Francescoe Juan Jesus si può: l’arbitro è Federico La Penna e ha scritto tutto (ride, ndr). Poi non è un motivo per, perché siamo molto sensibili su queste cose. Peròè un uomo e non: se deve pagare la sua pena la paghi ...