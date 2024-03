Pasquetta in Lombardia | torna la Caccia al Tesoro Botanico | dove e come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 –, lunedì 1° aprile, l'appuntamento con laal, un evento firmato Grandi Giardini Italiani. Giunto alla 27° edizione, è dedicato ai bambini in età scolare (6-10 anni) per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Sono 40 i Grandi Giardini che quest'anno hanno aderito all'iniziativa, a conferma dell'interesse per le tematiche di educazione ambientale. "Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde – spiega Judith Wade, fondatrice e Ceo di Grandi Giardini Italiani - è importante insegnare ai ragazzi l’amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L'evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ...