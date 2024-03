Pasqua Pernigotti | le nuove uova per le feste | collaborazione con Teddy Friends

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 marzo 2024)lancia leper2024. La curiosità dei fan è alle stelle: sorprese e buon gusto per le. Lelancia leli in vista delle festività: le confezioni sono già pronte e il packaging sarà proprio l’arma vincente di quest’anno. L’azienda ha deciso di puntare molto sull’effetto sorpresa. Ci saranno le collaborazioni cone Thun. I motivi per acquistare un uovo di questo genere sono molteplici: il primo è legato alla fattura delle sorprese. Tutto di prima qualità. In grado di stuzzicare anche la curiosità dei più scettici. Poi c’è l’altro fattore. Quello legato al gusto: le possibilità nel 2024 ...