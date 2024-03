Pasqua e Pasquetta | i supermercati aperti in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 - La spesa a, almeno la mattina, sarà possibile farla un po’ ovunque in, tranne che neiUnicoop Firenze, che resteranno chiusi sia domenica 31 marzo che il 1 aprile. Chiusi a, ma non a, i negozi Unicoop Tirreno e Esselunga. Ecco un elenco delle principali catene diche rimarranno operative. Unicoop Tirreno Sono 23 ini punti vendita Unicoop Tirreno che sarannoper, situati soprattutto nelle località balneari. Tutti chiusi, invece, per. Per esempio, nel supermercato di via Aurelia a Rosignano Solvay e in quello di via Pasubio a Cecina sarà possibile fare la spesa dalle 8 alle 13 di lunedì 1 aprile. ...