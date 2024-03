Pasqua e Pasquetta | è sciopero del commercio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – No alle aperture indiscriminate nelle festività. Anche quelle di. Per questo i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Toscana hanno proclamato anche quest’anno lodelnei giorni 31 marzo e 1 aprile, sotto lo slogan “Chiuso per festeggiare”. L’obiettivo è “rispettare le feste per rispettare le persone”. "Lasciare aperti i negozi nelle festivitàli è un gesto in contrasto con i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, spiegano in una nota le due sigle sindacali. “Ilè da sempre uno dei settori più colpiti da un consumismo insostenibile che vuole negozi sempre aperti e addetti costretti in un modello di società che non consente più di conciliare i tempi di vita e lavoro”. "Non diciamo solo no al lavoro ...