Pasqua… con chi vuoi | crescere il numero di italiani che viaggia in solitaria

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pasqua con chima eventualmente, pur di non rinunciare ad un soggiorno nella Penisola, sianche in. Infatti, nel weekend di Pasqua – secondo i dati ENIT – si soggiornerà in coppia per il 29,0% circa dei passeggeri mentre il 34,2% visiterà l’Italia da solo. Segue il 10,0% di piccoli gruppi di quattro passeggeri e un’ulteriore 9,6% di tre, mentre ad oggi sono circa 217 mila i passeggeri aeroportuali confermati per le due settimane di Pasqua, dal 25 marzo al 7 aprile 2024, il 9,0% in più rispetto al medesimo periodo pasquale del 2023 (3-16 aprile). Pasqua fuori porta: dove si va e per quanto tempo Secondo i dati diffusi da Enit, aumenta di 1 notte la durata del soggiorno che raggiunge le 10,2 notti mentre diminuisce il tasso di cancellazione delle prenotazioni del – 0,4%. I principali Paesi di ...