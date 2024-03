Pasqua 2024 | boom prenotazioni viaggi nonostante rincari

(Di lunedì 25 marzo 2024) Saranno 10,5 milioni gli italiani ino per. Il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Emerge dall'indagine di Federalberghi tramite Tecnè. Le mete preferite per iatori che resteranno nel Bel Paese saranno il mare (32,5%), le località d'arte (28,9%), la montagna (21,8%), i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all'estero, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dalle crociere (10,2%) e dal mare (6,3%). Il turismo si conferma un driver eccezionale per l'economia del territorio creando un giro di affari di 3,9 miliardi di euro.

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l' aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si ... (orizzontescuola)

ASIA/IRAQ - Patriarca caldeo Sako: la Settimana Santa è "il tempo di cui abbiamo bisogno" - Erbil (Agenzia Fides) – In un momento storico in cui i vantaggi personali dominano la morale, ciò che andrebbe in ogni modo proibito viene giustificato e la corruzione viene legalizzata, “abbiamo un d ...fides

Arriva il ciclone della colomba: piogge, venti forti e tanta neve - Roma, 25 mar. (askanews) – Mancano poche ore e il “ciclone della colomba” invierà la prima delle due perturbazioni che si susseguiranno sull’Italia almeno fino a mercoledì 27 marzo. Antonio Sanò, fond ...askanews

Per Pasqua 10.5 milioni in viaggio, il 92% resta in Italia - Saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio per Pasqua. Il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Emerge dall'indagine di Federalberghi tramite Tecnè. Le mete preferite per ...ansa