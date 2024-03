Parco Leonardo | una “caccia al verso” per celebrare il Dantedì

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fiumicino, 25 marzo 2024 – E’ stata una vera e propria “al” quella in cui si sono cimentati oggi 25 marzo gli studenti della scuola media G.B. Grassi di via Copenaghen in occasione del. Ogni ragazzo infatti ha trovato sul proprio armadietto undel primo o del terzo canto dell’Inferno e una semplice istruzione: ricostruire su un grande cartellone appeso nell’atrio uno dei due canti del Sommo Poeta. Nella scuola diè scattata quindi un’insolitaal tesoro letteraria: gli studenti hanno confrontato il propriocon i brani della Divina Commedia appesi lungo le pareti dei corridoi e con la collaborazione dei docenti hanno rimesso insieme i due canti. “Caron dimonio” e la “selva oscura” non hanno poi fatto ...

Fiumicino, 14 marzo 2024- Un’ondata di furti che preoccupa, quella che si sta verificando a Parco Leonardo in via del Perugino . Macchine scassinate, vetri rotti in terra, bottiglie di birra che ... (ilfaroonline)

Fiumicino, 21 marzo 2024- ll giorno 24 Marzo 2024 in occasione della Domenica delle palme , si terrà la processione organizzata dalla Parrocchia San Benedetto Abate, in località Parco Leonardo . Per ... (ilfaroonline)

Fiumicino, 24 marzo 2024- la Società Engie spa deve svolgere lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della Scuola istituto Comprensivo Grassi sita in Via Copenaghen . Per l’’esecuzione ... (ilfaroonline)

Tre anni di maltrattamenti in famiglia: arrestato 43enne senegalese - I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in Parma Oltretorrente, Parco Ducale e via San - ParmaPress24 ...parmapress24

Parco Leonardo, traffico provvisorio su via Copenaghen: ecco cosa cambia - Fiumicino, 24 marzo 2024- la Società Engie spa deve svolgere lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della Scuola istituto Comprensivo Grassi sita in Via Copenaghen. Per l’’esecuzione dei ...ilfaroonline

Centri commerciali e supermercati nel Lazio, aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta Gli orari - Centri commerciali e supermercati nel Lazio aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta, gli orari 2024, tutte le informazioni utili.ilcorrieredellacitta