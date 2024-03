Parco De Mita a Benevento | saranno piantumate mille piante

(Di lunedì 25 marzo 2024)De: l’evento in programma domani alle ore 10:30 Si svolgerà, domani dalle ore 10,30 presso ilDe, la manifestazione per la piantumazione di, tra alberi e arbusti. Il Comune diha aderito alla campagna promossa da una partnership tra Rete Clima e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Think Forestry, parte della più grande Campagna nazionale Foresta Italia, promossa insieme a Coldiretti nazionale e PEFC Italia. All’evento di domattina sarà presente il sindaco diClemente Mastella afferma: “IlDe ...

Da cercatore di strumenti di morte sotterrati a costruttore di luoghi d’accoglienza per i giovani, offrendo loro l’occasione di condividere bellezza e spiritualità. Ora lancia un appello ai ... (ilnotiziario)

Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà, domani dalle ore 10,30 presso il Parco De Mita a Benevento , la manifestazione per la piantumazione di Mille piante , tra alberi e arbusti. Il Comune di ... (anteprima24)

Mille piante saranno piantumate a Parco De Mita: l’evento in programma domani alle ore 10,30 - Si svolgerà, domani dalle ore 10,30 presso il Parco De Mita a Benevento, la manifestazione per la piantumazione di mille piante, tra alberi e arbusti.tvsette

Benevento, i cani antidroga vanno in pensione e cercano famiglia - I cani poliziotto del servizio antidroga del Corpo di Polizia Penitenziaria – Distaccamento Cinofili di Benevento vanno in pensione e cercano famiglia. Gli esemplari che andranno in adozione sono: Zel ...ntr24.tv

La classifica de ‘Il Sole’ sul clima: bocciata Benevento, al Sud solo a Caserta il tempo è peggiore - Non una novità: tra le tante bellezze su cui può puntare Benevento non rientra di certo quella del meteo. A ribadirlo la nuova edizione dell’indice del Clima, redatta come di consueto da ‘Il Sole 24 O ...ntr24.tv