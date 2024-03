Papa Francesco sta male | è anziano e soprattutto stanco Sono vicine le dimissioni?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) In occasione della celebrazione della Domenica delle Palme a San Pietro, di fronte 25.000 fedeli presenti,Ciccio ha rinunciato alla lettura dell'omeliea preparata per la Santa Messa.e provato nella voce come nel fisico, Bergoglio non è riuscito a concludere il rito, lasciando il passo