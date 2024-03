(Di lunedì 25 marzo 2024) Il professor Di Marco: "Dispnea comprensibile in un paziente fragile che non può permettersi una normale convalescenza" "Una persona che ha più di 85 anni, che è un po' sovrappeso, che è stressata da mille impegni e che ha avuto una recente infezione delle vie respiratorie può rimanere senza". Può sperimentare cioè "una dispnea

Negli ultimi mesi, a causa di difficoltà respiratorie, Papa Francesco ha più volte lasciato la lettura delle orazioni ai suoi collaboratori. È avvenuto anche il 24 marzo, in occasione della Domenica ... (fanpage)

Papa Francesco non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa della Domenica delle Palme , che apre la Settimana Santa. Durante l’introduzione dei riti, il Pontefice aveva già dato segni di ... (ildifforme)

Papa Francesco, lo pneumologo: "Non spaventa che gli manchi il fiato dopo un'infezione" - Il professor Di Marco: 'Dispnea comprensibile in un paziente fragile che non può permettersi una normale convalescenza' ...adnkronos

Ci risiamo con Papa Francesco morto oggi: forzature sulla sua salute dopo l’omelia - Bisogna rifare i conti con le voci su Papa Francesco morto oggi, con malintesi vari sulla sua salute dopo l'omelia di ieri ...bufale

Papa Francesco, le reali condizioni di salute: cosa filtra dai collaboratori più stretti - Niente omelia per Papa Francesco durante la Domenica delle Palme, che ha preferito dedicarsi al silenzio e alla riflessione. Ma come sta davvero il ...iltempo