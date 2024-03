Paolo Fox | l’oroscopo di primavera | cosa succederà nei prossimi mesi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laè arrivata, il sole filtra dalle finestre di casa nostra e ci sentiamo già meglio. Ancora una settimana e saluteremo anche questo mese di marzo, ed entreremo nel vivo della stagione con aprile. Da sabato 30 godremo anche di un’ora di luce in più con il ritorno dell’ora legale. Ma come andranno effettivamente le cose? Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera,Fox ha svelato quello che dicono gli astri per idi aprile, maggio e giugno. Non solo consigli e pronostici, l’astrologo ha anche dato i voti (le stelle) su amore, lavoro e benessere. Leggi anche: Torna l’ora legale, ma c’è una pessima notizia: la parola degli esperti Leggi anche: Terribile incidente in Italia: Flixbus si schianta, il bilanciodidi Ariete, Toro, Gemelli Questa è ...

Oroscopo Paolo Fox, primavera 2024: le previsioni per tutti i segni per aprile, maggio e giugno - Oroscopo Paolo Fox, primavera 2024: le previsioni per tutti i segni per i mesi di aprile, maggio e giugno in amore, lavoro e benessere.blogtivvu

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 marzo 2024/ Decisioni per la Vergine, amicizie speciali per lo Scorpione - L'Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 marzo 2024, ci dà anche qualche anticipazione per aprile. Le stelle di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.ilsussidiario

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 marzo 2024/ Stelle magiche per l’Ariete, il Cancro è innamorato - L'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 25 marzo 2024. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: come parte la settimanailsussidiario