PanoramaMura | riaprono al pubblico Porta Sant’Agostino e la Cannoniera di San Giovanni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bergamo. Bambini e adulti, appassionati di storia e architettura, amanti delle novità, affezionati alle Mura di Bergamo, esploratori fuori: da sabato 30 marzo Città Alta vi aspetta con la riapertura aldi, delladi Sane, dal 7 aprile della Polveriera Superiore di San Marco! Un appuntamento da non perdere per scoprire “dall’interno” la poderosa e monumentale fortezza cinquecentesca, luogo di visita, di conoscenza, di spettacolo, di animazione e di emozione. La riapertura rientra nel progettoideato dal Museo delle storie di Bergamo, con il Comune di Bergamo e il suo Segretariato Unesco per la valorizzazione delle Mura Veneziane. Dalla sua nascita nel 2019,ha coinvolto il ...