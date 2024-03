Panetta | taglio tassi | sale consenso Bce

(Di lunedì 25 marzo 2024) 19.15 "L'inflazione é in rapido calo" e si avvicina all'obiettivo del 2% "rendendo possibile undei".E "va in questa direzione ilche sta emergendo soprattutto nelle settimane più recenti,nell'ambito del consiglio direttivo della Bce".Lo ha detto il governatore di Bankitaliaal convegno su Luigi Einaudi.afferma che la riduzione del "debito pubblico elevato" richiede interventi "graduali, costanti e credibili". In tal modo aumenterà lo spazio "di manovra per interventi sociali".

L'obiettivo ultimo della Banca centrale euro pea "non può che essere riconquistare la stabilità dei prezzi senza inutili danni per l'economia reale".

