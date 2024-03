Panetta | in Bce emerge consenso per taglio dei tassi

(Di lunedì 25 marzo 2024) "L'inflazione è in rapido calo" e si avvicina all'obiettivo del 2% "rendendo possibile undei", e "va in questa direzione ilche stando soprattutto nelle settimane più recenti, nell'ambito del consiglio direttivo della Bce". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabiocelebrazioni il convegno "L'insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita", che si è svolto oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

