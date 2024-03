Pagelle TV della Settimana 18-24 marzo 2024 Ecco i promossi e i bocciati della settimana

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Michelle Hunziker9 a Beatrice Luzzi. La rediviva attrice è stata la protagonista indiscussa di questa edizione di Grande Fratello, l’unica capace di dare un’anima al programma. Spigolosa e intelligente, ha movimentato le dinamiche conquistando – e non era scontato – il pubblico, oltreché il conduttore. 8 a Maurizio Ferrini. Archiviati momenti non facili, il comico è rinato grazie alla presenza al Tavolo di Che Tempo Che Fa. Comicità un po’ datata ma comunque funzionale al programma di Fazio e l’accoppiata con la ’signora Cira’ di Paolantoni funziona. 7 a Tempesta d’Amore. Dirottata dal preserale al mattino, la soap tedesca in onda da 18 anni è riuscita da subito a farsi largo incrementando le performancerete in quella fascia di oltre il 180%, con picchi di share superiori al 6%. 6 di incoraggiamento al primo ciak ...