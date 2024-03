Pagelle Italia-Ecuador 2-0 | voti e tabellino amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel matchdi questa sera a Harrison, New Jersey. Si conclude con un netto successo la trasferta nordamericana della Nazionale di Luciano Spalletti, vittoriosa anche pochi giorni fa in Florida contro il Venezuela. Il ct attua diversi cambi rispetto all’ultima sfida, ma il risultato non cambia. Una buonabatte la compagine sudamericana grazie alla rete siglata nei primissimi minuti di gioco da Lorenzo Pellegrini: splendido il suo sinistro da fuori area che vale il successo. Di seguito ecco iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS IL(3-4-2-1): Vicario 6; Darmian 6, Mancini 6.5, Bastoni 6; Bellanova 6.5 (1’st Di ...