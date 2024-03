Otto indagati per maltrattamenti su disabili | orrore in una residenza protetta di Imperia

Schiaffi, spinte, e umiliazioni sono alcune delle ipotesi che hanno spinto la squadra mobile di Imperia ad intervenire in una struttura sanitari a della riviera ligure per fermare le violenze degli ... (ilgiornaleditalia)

Picchiano disabili in una struttura protetta, indagati Otto operatori socio-sanitari - Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti. E’ successo a Imperia. A innescare le indagini la… Leggi ...informazione

Imperia, picchiavano ragazzi disabili in una struttura protetta. Otto indagati - A innescare le indagini la caduta di un giovane disabile. A svelare le violenze le telecamere installate all'interno ...rainews

Violenze su disabili: indagati 8 operatori sociosanitari a Imperia - Genova, 25 mar. (askanews) - Otto operatori di una struttura sociosanitaria per disabili di Imperia sono indagati per violenze e maltrattamenti ...notizie.tiscali