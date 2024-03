Ospedale Niguarda | due pazienti uniti da un doppio trapianto straordinario | la storia di Paola e Zaidane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 –da unall'di Milano:non si incontreranno mai, ma in qualche modo vivranno insieme per sempre. Lui ha attraversato migliaia di chilometri a piedi e almeno 8 nazioni diverse prima di arrivare in Lombardia, dove ha scoperto di avere un grave problema di salute. Lei soffre di una malattia rara che la costringe alla dialisi e che ha portato il suo fegato a pesare, da solo, piu' di 10 kg. Entrambi sono stati ricoverati in condizioni critiche, e sono subito diventati il simbolo di tutti i percorsi di, in cui si intrecciano i destini di un donatore e di un ricevente., deceduto per la sua malattia, è diventato ...