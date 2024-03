Orsini e l’ironia dopo le accuse condivise con Rubio | “In carcere con lo chef? Cene da paura”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – "Ma se poi finisco in, ci finisco con lo? Voglio dire, pranzi eda". Alessandro, docente di sociologia del terrorismo usa l'arma dell'ironia su X per commentare l'indagine che lo vede accusato, insieme a(al secolo Gabriele Rubini), per diffamazione e incitamento all'odio razziale per le