Oroscopo Paolo Fox 26 marzo 2024 | previsioni delle stelle

(Di lunedì 25 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per il giorno 26? La Luna calante in Bilancia porta vivacità ma anche riflessioni. C'è chi ha voglia di trasgressione e chi deve impegnarsi maggiormente, vediamo cosa dicono leastrologiche diFox, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.26Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Sei pieno di impegni e la Luna non ti aiuta perché è in aspetto contrario. Devi fare qualche sforzo in più. In amore, chi cerca trova. Toro – La situazione lavorativa è in fase di revisione: valuta dei cambi di programma. Gemelli – Giornata tesa e svogliata. Rispetto al weekend, però, sei più ...

