Oroscopo di primavera | previsioni e voti di Paolo Fox per i prossimi mesi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo i grafici per tutto l’anno e lemensili,Fox è tornato con l’di. Il più famoso tra gli astrologi ieri pomeriggio è stato ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera ed ha svelato quello che dicono gli astri per aprile, maggio e giugno. Non solo consigli e pronostici,Fox ha anche dato i(le stelle) su amore, lavoro e benessere. A voi com’è andata questa volta? Nel dubbio auguro ai miei lettori unadidiFox. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete. Top, Amore cinque stelle, Lavoro quattro e benessere quattro. Aprile con Sole e Mercurio nel segno, chi vi ferma più? Riflettete di più prima di agire però. Posso dire matrimoni e figli? ...