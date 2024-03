Origini e sorti del proibizionismo nella miscelazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prosegue la nostra ricostruzione storico-sociale della nascita della, dalle prime distillerie clandestine, alla scoperta di luoghi di ritrovo in cui bere concentrati alcolici forti e dalle ricettazioni ancora incerte. Quando in tempi recentissimi si è assistito alle riaperture dei locali di somministrazione, dopo periodi epocali di chiusure forzate, non è stato infrequente vedere i social media riempirsi di riferimenti al momento storico asciutto per eccellenza: “Prohibition ends at last”, il titolo che andava per la maggiore sia post-pandemia che il 6 dicembre del 1933. Il giorno prima, infatti, era stato finalmente abolito il famigerato Diciottesimo Emendamento, mettendo un punto a quattordici anni di assoluta sobrietà negli Stati Uniti. O almeno, questo è quello a cui avevano mirato i brillanti legislatori americani, fallendo altrettanto ...