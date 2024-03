Ora legale | l’esperto del sonno a Notizie com | “Ecco quali sono i rischi inutili per la salute”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella notte di Pasqua dovremo spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio, perché entrerà in vigore l’ora. Accade tutti gli anni ed è una convenzione degli Stati per sfruttare al meglio la luce del sole in modo da risparmiare energia durante il periodo estivo. Com’è noto l’orario cambia due volte l’anno. L’altra volta arriva in autunno, quando entra in vigore l’ora solare, che si riferisce appunto al periodo invernale. (Ansa Foto) –.comOgni volta che si avvicina questo periodo, torna attuale il tema deiper lache comporta il cambio dell’ora. I ritmi circadiani, legati ai ritmi del dì e della notte, subiscono delle modificazioni che posaumentare ilo infarto e non solo. Nel 2019 i presidenti di 31 società scientifiche hanno concordato ...

