Ora in Puglia la destra fa come Rep con Berlusconi | ecco le 10 domande a Decaro

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: La circolazione è sospesa per l’investimento di una persona a Roseto degli Abruzzi Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli ... (noinotizie)

Michele Emiliano, tra trasformisti e "amicizie pericolose" - Il governatore della Puglia, nel tentativo di elogiarlo ... per tutelare i lavoratori delle campagne pugliesi con l’ordinanza di divieto di lavoro nelle ore più calde. Al sindaco che ha fatto cadere i ...ilgiornale

Treni in Romagna. Ritardi fino a 7 ore sulle lunghe percorrenze per gli allarmi bomba in Puglia - RIMINI. Giornata di passione quella di oggi per pendolari e viaggiatori sulla linea ferroviaria adriatica. A causa degli allarmi bomba del mattino ...corriereromagna

ALLARME BOMBA NELLE STAZIONI IN Puglia: - BARI – L’allarme bomba nelle stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e a Bari-Palese, questa mattina, ha avuto conseguenze pesantissime per gli studenti e per la circolazione ferroviaria: a Trani tutt ...abruzzoweb