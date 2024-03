Onu | passa Risoluzione per tregua Gaza

16.05 Il Consglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la bozza di Risoluzione per un "immediato" cessate il fuoco a Gaza . Usa si sono astenuti senza mettere veto E' la prima volta che l'Onu chiede ... (televideo.rai)

Guerra a Gaza, Onu: Israele non approverà più i convogli Unrwa. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, media: 'Israele accetta proposta su numero detenuti/ostaggi'. LIVE ...tg24.sky

Gaza, il 25 marzo nuovo voto al Consiglio di sicurezza Onu sulla tregua - Non passa la risoluzione degli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha bloccato il testo proposto da Washington, con il veto di Russia e Cine e il voto ...informazione

Scontro Usa-Russia all'Onu: non passa la risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza - Non passa la risoluzione degli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha bloccato il testo proposto da Washington, con il veto di Russia e Cine e il voto contra ...informazione