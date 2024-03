Onu | l’ira di Netanyahu che cancella la visita negli Usa La Casa Bianca | siamo molto delusi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gelo tra Washington e Tel Aviv? Di sicuro l’astensione Usa al Palazzo di Vetro che ha consentito il via libera alla risoluzione dell’Onu per il cessate il fuoco a Gaza non è piaciuta al premier israeliano, Benjamin. Che immediatamente dopo ha annunciato l’annullamento della missione del suo teamStates. Un’ipotesi minacciata nei giorni scorsi se gli Usa avessero rinunciato al potere di veto per far passare il testo del documento. “Gli Stati Uniti – accusa il comunicato del premier israeliano – si sono ritirati dalla loro posizione coerente in seno al Consiglio di Sicurezza. Dove solo pochi giorni fa avevano stabilito un collegamento tra il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Questo ritiro danneggia sia lo sforzo bellico che quello per la liberazione degli ostaggi. Perché dà ad Hamas la speranza che la pressione internazionale ...