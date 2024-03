Omicidio Novak | scatta l’appello bis Sotto la lente le versioni di Lupino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Orentano (Pisa), 25 marzo 2024 – Quale dellerese dall’imputato è stata ritenuta attendibile? "E’ rispetto a tale versione che dovrà essere formulato il giudizio di sussistenza o no dell’aggravante dei motivi futili", scrive la Corte di Cassazione rinviando sul punto il caso davanti alla corte d’appello. Il caso è quello dell’di Krystynae dell’imputato, reo confesso del delitto, Francesco, 53 anni. Secondo la prima versione di– si legge nella sentenza –, la giovane aveva minacciato l’uomo di "mettere tutto in piazza": ovvero che avrebbe rivelato alla fidanzata diche lo stesso aveva sniffato cocaina e aveva avuto una tresca con un’amica della ragazza. Mentre in seguito, l’imputato aveva arricchito la propria narrazione descrivendo ...