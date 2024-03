Omicidio a Firenze | due coltellate per un telefonino Poi in discoteca dopo aver ucciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 –rapinato eil 19enne moldavo Petru Tataru, ha proseguito la serata, andando pure incon amici e amiche. E’ l’incredibile ricostruzione della notte del senegalese di 25 anni accusato dell’avvenuto tra il 13 e il 14 marzo scorsi tra largo Alinari e via Fiume, nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella. Stazione da cui, all’alba successiva, il 25enne avrebbe preso un treno per tornare a Fucecchio, dove il giovane, figlio di un operaio di conceria, vive con la sua famiglia. Non ci è mai salito perché i poliziotti della squadra mobile, diretti dal dottor Roberto Di Benedetto, lo hanno fermato alcune ore, in piazza de’ Nerli, in auto con delle amiche forse non sapevano. Cresta bionda sulla ...