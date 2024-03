Omaggio a Picasso | opere di 50 artisti europei in mostra ad Avellino

Preturo di Montoro, si inaugura un parco attrezzato presso la sorgente Laura - Sarà inaugurata martedì 26 marzo, alle 11, presso la sorgente Laura frazione Preturo, l'infrastruttura sociale “AREA FITNESS”. La riqualificazione delle aree nei pressi della sorgente Laura nasce da u ...corriereirpinia

Omaggio a Picasso, a Villa Amendola una mostra dedicata al maestro del cubismo - Un percorso espositivo di grande suggestione, con le opere di oltre 50 artisti da tutta Europa, incentrato sull’arte iconica del grande Picasso. Da oggi e fino al prossimo 30 aprile, Villa Amendola ap ...corriereirpinia

Crafted World: la mostra di Loewe apre a Shanghai - Parte da Shanghai — dove resterà in scena fino al 5 maggio 2024 al Centro Esposizioni di Shangai per poi iniziare il suo viaggio in tutto il mondo, la mostra Crafted World di Loewe. Prima mostra pubbl ...panorama