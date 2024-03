Oltre 5 | 7 milioni di italiani in povertà assoluta | 1 | 3 milioni sono minori

(Di lunedì 25 marzo 2024)5,7di persone inin Italia. Persone che faticano o non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali. Adulti, anziani e tanti, tra i più colpiti: gli under-18 costretti a vivere in questa condizione di difficoltà1,3. Una condizione che nel complesso riguarda più di 2,2di famiglie nel Paese, di più al Sud. Lo scatto arriva dalle stime...

Macerata - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata hanno smascherato un giro di Fatture false per oltre 67 milioni di euro , emesse da imprese ?cartiere? per... (corriereadriatico)

Trump, ridotta da 545 a 175 milioni la cauzione per frode immobiliare - Roma, 25 mar. (askanews) – La Corte d’appello di New York ha accettato di tagliare l’importo della cauzione che Donald Trump dovrà pagare per fare appello al verdetto che lo condanna per frode immobil ...askanews

INWIT, buyback per Oltre 3,3 milioni di euro - (Teleborsa) - INWIT, nell'ambito della seconda tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra il 18 e il 22 marzo 2024, complessivamente 318.683 azioni ordinarie al ...finanza.repubblica

Quasi la metà dei dirigenti spera di licenziare le persone e assumere un IA - Questo dato conferma preoccupazioni precedenti riguardanti la perdita potenziale di posti di lavoro a causa dell'IA generativa, con previsioni che indicano la sostituzione di Oltre 2 milioni di posti ...tomshw