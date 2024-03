Oltre 2 | 6 milioni di prestazioni ambulatoriali Il paziente al centro del modello organizzativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) GAROFALO HEALTH CARE È LA PRIMA e unica realtà privata sanitaria accreditata italiana a essere quotata (dal 2018) sul segmento Euronext Star di Borsa Italiana. In seguito alla quotazione gli azionisti di controllo detengono una quota pari al 65% del capitale. In particolare, la fondatrice del gruppo, Maria Laura Garofalo, possiede direttamente il 12,45% e, indirettamente attraverso Larama 98 il 50,46% e un ulteriore 2,1% con AN.RAMA. Inla Fondazione Enasarco detiene il 5,28%. Con il quartier generale a Roma, il gruppo conta complessivamente 5.500 tra dipendenti e collaboratori. In20 anni di storia, è cresciuto secondo un obiettivo di diversificazione geografica e settoriale aggregando strutture sanitarie di eccellenza, potenziandole ed efficientandone le risorse, in linea con la strategia di crescita per linee esterne e con i valori e la ...